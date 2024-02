Os moradores da Estrada do Mato Grosso, na entrada da Lagoinha, em Nova Iguaçu, não aguentam mais os assaltos diários no local. Um criminoso de moto se aproveita da falta de segurança e faz a limpa nas pessoas que ficam no ponto de ônibus de noite e de madrugada. Nem o fato de estar perto do batalhão da 4° companhia destacada inibe o bandido. Ninguém aguenta mais essa situação.