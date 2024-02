No 'BBB 24', Fernanda é a nova vencedora da Prova do Líder

Mais uma Prova do Líder do Big Brother Brasil foi finalizada na noite desta quinta-feira, 1. A líder vencedora, dessa vez, foi Fernanda, que disputou a final com Wanessa Camargo e Bia. Na prova, inicialmente de agilidade, os participantes tiveram de montar cachorros-quentes conforme a regionalidade de cada Estado do País e depois as finalistas tiveram que contar com a sorte.

Os 18 participantes foram divididos em três grupos e Giovanna não participou desta vez. Na divisão, cada brother deveriam montar um cachorro-quente com três ingredientes característicos das receitas de cada Estado - os primeiros de cada grupo a finalizarem passaram para a fase final.

Na segunda e última parte, as três finalistas Fernanda, Wanessa e Bia tiraram por sorteio uma ordem de um a três para a jogada, onde deveriam escolher uma geladeira para abrir. A participante a escolher a geladeira correta venceria a prova. Fernanda foi a primeira e foi certeira na escolha.

Em sua escolha para o VIP, Fernanda pôde contar apenas com seis pulseiras, visto que por ganhar a última Prova de Bate-Volta, Davi teve uma pulseira para o VIP garantida.

Veja quem foram os escolhidos de Fernanda para o VIP:

- Rodriguinho

- Pitel

- MC Bin Laden

- Giovanna

- Raquele

- Michel