Light vai suspender fornecimento na Ilha do Governador para obras

Rio - Os moradores da Ilha do Governador ficarão sem energia elétrica entre às 6h e 12h deste domingo (4) para uma pausa programada pela Light para algumas obras de melhoria. Serviços essenciais, como unidades de saúde e segurança terão energia mantida graças aos 70 geradores que serão instalados na região. Nas últimas semanas, a região enfrenta gravíssimos problemas com a falta de luz.A Light pretende restaurar as linhas de transmissão existentes e instalar novas linhas de distribuição e transmissão, mais modernas. De acordo com a empresa, as obras para melhorias estarão completamente prontas no fim de 2025.Moradores e comerciantes que tiverem danos nos aparelhos elétrico-eletrônicos por causa das recentes quedas de energia podem acionar a concessionária por meio da agência virtual neste site . O pedido deve ser realizado pelo titular da conta, que também precisa apresentar a nota fiscal do aparelho danificado ou orçamento de empresa autorizada. Também estão disponíveis o WhatsApp com o assistente virtual da companhia pelo número (21) 99981-6059 e o Call Center: 0800-021-0196.