Carl Weathers, que fez Apollo em 'Rocky', morre aos 76 anos

O ator Carl Weathers morreu aos 76 anos nesta quinta-feira, 1. A morte do artista, que ficou conhecido por interpretar Apollo Creed, no filme Rocky (1976), foi anunciada nesta sexta-feira, 2.

A notícia foi revelada pela família do ator, em comunicado a imprensa internacional. Sem dar mais detalhes da causa, familiares informaram que ele morreu "pacificamente enquanto dormia".

"Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de Carl Weathers. Ele morreu pacificamente enquanto dormia na quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária", disse a família em nota enviada ao Deadline.

"Através das suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os desportos, deixou uma marca indelével e é reconhecido mundialmente e através de gerações. Ele era um querido irmão, pai, avô, parceiro e amigo", concluiu.

Carl nasceu em 14 de janeiro de 1948, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ele trabalhava como jogador de futebol americano antes de se tornar conhecido no cinema. Seu papel de destaque foi na franquia Rocky, dando vida ao boxeador campeão Apollo Creed.

Um de seus trabalhos mais recentes foi na série do universo Star Wars. Ele fez o personagem Greef Karga, em The Mandalorian, disponível no Disney+. Ele também ficou conhecido por atuações em O Predador (1987) e Um maluco no golfe (1996).