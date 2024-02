A estação do metrô do Estácio está abandonada. O local fica com muitos cracudos na porta intimidando os passageiros pedindo dinheiro, com um fedor de urina e fezes fortíssimo e cheia de pombos. Os banheiros também ficam fechados e os funcionários sempre inventam uma desculpa para não abrir para as pessoas usarem. Um estação que tem um fluxo enorme de pessoas não deveria estar tão abandonado.