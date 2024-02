Niterói já foi uma ótimo lugar para morar, mas tem ficado cada vez mais perigoso. No último sábado, na Rua Francisco Dutra, dois bandidos em uma moto abordaram um motorista que estavam entrando no condomínio. O motorista, sob a ameaça do bandido que estava armado, prontamente abriu a porta e saiu do veículo. Logo depois, uma mulher também deixou o carro, levando consigo uma criança.