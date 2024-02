Carro fumacê está de volta

Devido ao crescente aumento do número de casos de dengue, a SMS passará a utilizar 16 carros para aplicação espacial do inseticida UBV, o chamado fumacê. Esse instrumento é utilizado em condições específicas definidas nas Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle da Dengue, do Ministério da Saúde, para bloqueio de transmissão e controle de surtos ou epidemias. O cenário epidemiológico atual justifica o uso dos carros fumacê nas regiões com maiores incidências de dengue, como a Zona Oeste.

Também serão realizadas entradas compulsórias em imóveis fechados e abandonados para realização de vistorias e tomada de medidas preventivas e de eliminação dos possíveis criadouros do mosquito. A entrada compulsória dos agentes é um instrumento legal para respaldar o acesso dos profissionais de saúde aos imóveis particulares cujos proprietários não são localizados para liberar a entrada dos servidores da prefeitura.