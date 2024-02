Primeiro Polo na segunda

Na próxima segunda-feira, o primeiro polo de atendimento para pacientes com dengue será inaugurado no CMS Raphael de Paula Souza, em Curicica, na Zona Oeste. Ao todo, estão previstos dez polos, em todas as regiões da cidade, que serão abertos gradativamente, conforme o crescimento do número de casos.

Eles funcionarão nas dependências de unidades de Atenção Primária e contarão com equipes com médico, enfermeiro e técnicos de enfermagem, que farão o diagnóstico e assistência, classificação segundo o critério de risco e tratamento dos pacientes com dengue. Os 150 centros de hidratação montados em 2023 nas unidades de saúde serão usados na assistência às pessoas com dengue.

Já a região de Guaratiba foi selecionada para participar da pesquisa de avaliação de efetividade da vacina contra a dengue para adultos no Brasil. O público-alvo do projeto são 20 mil pessoas de 20 a 40 anos.