Vigário Geral promete grande arraiá

A Acadêmicos de Vigário Geral vai levar à Sapucaí, no carnaval de 2024, o 'Maior São João do Mundo'; Sob a batuta de Alexandre Costa, Lino Salles e Marcus do Val, a escola vai homenagear a cidade de Maracanaú, na Grande Fortaleza. Alexandre Costa falou ao site Carnavalesco sobre o desfile.

É justamente na alegria do arraiá da cidade que a Vigária Geral após para contagiar a Avenida: "A alegria, com certeza, não tem como fazer um carnaval desse sem alegria. É um enredo que, eu aposto, a galera que vai estar assistindo vai gostar muito. Que é um enredo que acaba te contagiando", disse Alexandre.