santo do dia

São Brás

de Sebaste

Médico no século III, entrou em crise porque não se sentia totalmente realizado. Sua insatisfação não estava relacionada a sua profissão, pois ele era bom médico e prestava um ótimo serviço à sociedade, mas vivia uma crise existencial. Muitas pessoas começaram a ser evangelizadas por meio da busca de santidade daquele médico. Foi preso e sofreu muitas chantagens para que renunciasse à fé. Por amor a Cristo e pela Igreja, preferiu renunciar à própria vida. Em 316, foi degolado. São Brás é um dos santos cuja fama de santidade o levou a ser venerado em quase todas as partes do mundo.