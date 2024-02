'Aquele francês é muito machista', diz Ana Paula Padrão sobre Érick Jacquin

Ana Paula Padrão disse que Érick Jacquin é "muito machista" em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa. A apresentadora refletiu sobre sua relação com o chef nos bastidores de MasterChef Brasil.

Ao falar sobre a convivência com o jurado do reality de culinária, ela alegou que, apesar de discordar dos comportamentos dele, ambos são "muito amigos".

"Jacquin e eu somos os palhaços do set. Ele é machista para car****o. Aquele francês é muito machista, toma tanta cotovelada minha, tanto chute embaixo da mesa. Eu acho que é por isso que a gente se dá bem", disse.

"O Jacquin é um cara muito autêntico, e eu também. Ele fala as porcarias dele, principalmente as machistas, toma uma 'traulitada', e quem está em volta não entende nada, acha que a gente está brigando. Ele dá uma resposta atravessada, eu dou outra pior. Como falo português melhor do que ele, ganho todas as discussões e fica tudo certo no final. Mas a gente é muito amigo", concluiu.

O Estadão entrou em contato com Jacquin para se pronunciar sobre as declarações de Ana Paula, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.