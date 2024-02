Bem mais que amor de Carnaval

Entre serpentinas e confetes, a curtição é uma das características mais marcantes do Carnaval, que muitas vezes transcende o feriado e se transforma em um relacionamento duradouro, como o caso de Rafael e Viviane Freitas. Quer um exemplo famoso de amor na folia que deu certo? O cantor Bell Marques é casado há 43 anos com Aninha Marques. Para outros foliões, a festa de Momo é uma oportunidade para se divertir a dois, usando fantasias criativas ou desfilando na Sapucaí.

Há nove anos, a professora de matemática Viviane e o consultor de vendas Rafael Freitas se encontraram pela primeira vez nos ensaios da Mocidade. Rafael foi com os primos e Viviane, com a irmã. Ao final, voltaram todos juntos. Inicialmente, tornaram-se amigos, e após a folia, mantiveram contato e foram se aproximando.

"Passou o Carnaval e resolvi manter o contato. Quando eu voltava do trabalho, no meio do caminho, eu passava pelo trabalho dele. Nós voltamos para casa juntos, viemos conversando até o ponto de ônibus, tão natural, e foi um papo tão gostoso. Quando ele se despediu, demos o primeiro beijo. Depois disso, a gente não quis mais parar de se falar", contou a professora.

"O Carnaval fez com que a gente se conhecesse e tivesse um relacionamento que dura até hoje", comentou Rafael. Em 2015, eles ficaram noivos, e até um adereço da fantasia de quando se conheceram foi usado para fazer memória do primeiro contato.

Para Viviane, as coisas foram acontecendo naturalmente entre os dois, e foi tranquilo manter o relacionamento com muita conversa e demonstrações de afeto. "Ele é a minha calmaria, enquanto eu sou o furacão", declarou Débora. Juntos, eles já realizaram alguns sonhos e conquistas, mas a principal foi a pequena Elis, que participa da folia com eles.