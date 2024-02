Revista policial

Além do Chora Me Liga, 48 blocos oficiais aconteceram ontem, no Rio de Janeiro, entre eles o Céu Na Terra, em Santa Teresa; Imaginou? Agora Amassa, no Leblon; Pérola da Guanabara, na Ilha de Paquetá; e o tradicional Simpatia É Quase Amor, em Ipanema.

Assim como tem ocorrido nos megablocos, a Polícia Militar criou barreiras de revista nos diversos acessos ao evento. Ao todo, no bloco "Chora Me Liga", foram apreendidos pelos policiais 23 objetos perfurocortantes nesses pontos, como facas, tesouras e até um canivete. Não houve nenhum registro de prisão.