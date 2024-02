O tradicional bloco Chora Me Liga reuniu uma multidão de foliões na manhã de ontem, na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. A estimativa é que 15 mil pessoas compareceram para curtir a festa ao som de músicas sertanejas pela voz da dupla João Lucas e Matheus.

Às 8h, ainda na concentração, o público foi chegando timidamente, mas logo as ruas foram enchendo. Durante o trajeto, havia banheiros espalhados e os participantes contaram com a distribuição gratuita de água pela Cedae.

A passagem do trio elétrico teve início por volta das 9h, com os foliões pulando ao som da música que dá nome à atração. Fãs do gênero e foliões entoaram coro com hits como "Pode chorar" e "Propaganda", de Jorge e Mateus, "Notificação Preferida", de Zé Neto e Cristiano, e outros sucessos.

"O jeito que o Rio abraçou a nossa carreira e o nosso projeto fez a gente gostar demais daqui e se apaixonar pelo carinho e o jeito que as pessoas retribuem o nosso trabalho, sem contar com o visual daqui. O Rio é o Rio, né?", comentou o cantor João Lucas.

"Estávamos torcendo para fazer sol e não chover, também para nada dar errado, e até que saiu um solzinho! É maravilhoso estar aqui", celebrou Matheus.