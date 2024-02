Apesar do clima quente, a energia contagiante dos foliões não diminuiu. Além da versatilidade e criatividade nas tradicionais fantasias, as plaquinhas e arcos também se destacaram. O casal Ana Carolina Ferreira Gomes Santos e Douglas Vinícius Nunes estava combinado com uma plaquinha que dizia "Eu sou a encrenca dela" e um arco escrito "encrenca"; os adereços foram comprados a caminho do bloco. Para eles, o importante era curtir e se divertir. "O que me motivou a escolher esta fantasia foi o amor. Viemos para curtir as músicas, ter muita alegria e marcar a nossa vida", contou Ana Carolina.

Já a dupla Dennis Gomes dos Santos e Miranda Nascimento falou sobre a animação desde a concentração. "Eu gosto da harmonia e da alegria do povo. Tirando os roubos, os furtos, eu acho maravilhoso", disse o jovem.