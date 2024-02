Bloco da Favorita lota o Centro do Rio

Com look inspirado em roupa usada por Xuxa, Pedro Sampaio agitou foliões com o Bloco da Favorita, na manhã de ontem, em três trios elétricos, na Rua 1º de Março, no Centro do Rio. Além do DJ, o evento é tradicional por tocar funks cariocas e outros estilos musicais.

Neste ano, o Favorita, com público estimado de 250 mil pessoas, contou com apresentação de Feyjão e uma homenagem à cantora Preta Gil. Paolla Oliveira, que se apresentou no último ensaio técnico da Grande Rio na noite de sábado, na Sapucaí, acordou cedo e para estrear como apresentadora de um bloco, a convite do TikTok.

"Ninguém acorda às 5h se a expectativa não for boa. Temos maquiagem, um belo costeiro, cabeça e tudo, vai ser lindo. Vou puxar a galera, mas depois tem Pedro Sampaio, não tem como dar errado. Já amo o Bloco da Favorita há um tempão, faz tempo que não participo, mas o TikTok, uma plataforma supermoderna e jovem, me fez o convite. Eu vou apresentar, não sou muito disso. Mas vou entregar a magia do carnaval", disse animada a atriz.

Hit 'Novinha'

O desfile teve início às 9h20, com a apresentação de Paolla, que animou a multidão ao apresentar o DJ Pedro Sampaio. O hit 'Novinha' foi entoado levando o público ao delírio e a rebolar até o chão. 'Minha música é a cara do Carnaval. A gente tem o topo 1 no Brasil hoje. Então, tenho a oportunidade de comandar um bloco pela primeira vez. O Carnaval no Rio é êxtase para mim, é a quentura do povo brasileiro", afirmou o DJ Pedro Sampaio.