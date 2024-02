Diretor de torcida do Fla é preso

Um homem apontado como diretor da Torcida Jovem do Flamengo e um comparsa foram presos, ontem, por policiais do 16º BPM (Olaria) por estarem transportando arma de fogo e 12 munições no carro na Rua Santa Basilissa, no bairro da Penha, Zona Norte do Rio. Ambos foram conduzidos à 22ª DP (Penha).

Na Zona Oeste do Rio, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam informação de tumulto de torcedores na Rua André Rocha, na Taquara. Com a chegada dos policiais, eles fugiram e deixaram no local vários pedaços de pau.

Já na Praça do Barreto, no bairro de Neves, São Gonçalo, policiais do 12° BPM (Niterói) e do 7° BPM (São Gonçalo) prenderam 32 pessoas em intenso confronto entre torcedores do Vasco e do Flamengo. Foram apreendidos cinco bastões de madeira. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).

Além disso, três torcedores do Vasco foram presos por policiais do 12° BPM (Niterói) no Centro de Niterói com bombas de fabricação artesanal e bastões de madeiras. A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói).