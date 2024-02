santo do dia

Santa Águeda

Nasceu em 235 na Sicília, de família rica e nobre. Desde a infância, desejou consagrar-se a Deus. Com o rito da velatio, recebeu do seu Bispo o flammeum, o véu vermelho que as virgens consagradas usavam na época. Com base na tradição, ela era uma diaconisa dedicada ao serviço da comunidade cristã. Santificou-se por meio do serviço pastoral na comunidade e, principalmente, pela via do sofrimento até o cume do martírio. Na presença de muitas pessoas, entregou seu espírito. Era o dia 5 de fevereiro de 251. A Diocese de Pesqueira (PE) foi dedicada a Santa Águeda, em 1870, onde se vive a devoção a essa santa italiana.