Drones e revistas com detectores de metais fazem parte das ações

Nas ruas, as ações também serão intensificadas. Nos megablocos, no Centro do Rio, haverá patrulhamento com drones e pontos de interceptação e revista com 250 detectores de metais, iniciativa que se repete nas estações do metrô da Zona Sul (Copacabana, Ipanema e Leblon). Já no interior do estado e em municípios da Região Metropolitana, batalhões da área farão reforço do policiamento nos blocos de rua.

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) atuará distribuindo pulseiras de identificação para crianças no Sambódromo e na Rodoviária do Rio e folders com orientações para os responsáveis, além de campanha de conscientização em ônibus e terminais da Região Metropolitana.

Já a Polícia Civil vai estar com 3,3 mil agentes, além de reforço de 50% no efetivo da Delegacia de Apoio ao Turismo e nas Delegacias de Atendimento à Mulher. "Passou do não é assédio e agressão", afirmou a secretária Estadual da Mulher, Heloísa Aguiar.

A Operação Lei Seca vai testar motoristas de carros alegóricos da Série Ouro e do Grupo Especial que estarão no entorno do Sambódromo. Haverá blitzes diurnas e noturnas a partir de amanhã.