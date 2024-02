Sereno vai com os orixás

No solo sagrado da Sapucaí o Sereno de Campo Grande apresentará no Carnaval 2024 o enredo "4 de Dezembro" que aborda a relação de Oyá e Santa Bárbara. O carnavalesco Thiago Avis conta de onde veio a ideia do enredo que foi desenvolvido em trabalho conjunto com os enredistas Juliana Joannou e Leonardo Antan e comenta como vai ser o desfile e os preparativos.

"Como eu estava brifado por um babalorixá, tambor de mina, referente ao enredo do ano passado. Eu fui perguntá-lo, né, e eu também conhecedor das religiões matriz africana, eu entendia que Oyá e Santa Bárbara tinha relação. Eu já tinha um conhecimento da festa e sabia que a festa nunca tinha sido contada na avenida. Nós unimos uma coisa com a outra. Então, foi um trabalho de observação do artista, mas a pesquisa de todo um grupo. Porque o enredo é uma ideia minha, uma estruturação, mas com o desenvolvimento de pesquisa do Leonardo Antan e da Juliana Janot também", explicou Thiago.

Com um enredo tão rico, a escola irá desfilar com três alegorias, um tripé e 1.800 componentes e promete marcar a Marquês de Sapucaí. "É a primeira vez que eu faço África, de fato, em quase 20 anos. Ano que vem eu faço 20 anos que eu estou no carnaval, desde 2005, isso transitando pela Intendente Magalhães. É uma estreia meio reestreia, mas é uma estreia mesmo na Sapucaí", disse o artista do Sereno.