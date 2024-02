Vila faz aposta na emoção de 'Gbalá'

Na briga pelo tão sonhado quarto título do Grupo Especial, a Unidos de Vila Isabel levará para a Marquês de Sapucaí a reedição de 'Gbalá — Viagem ao Templo da Criação', idealizado pelo carnavalesco Oswaldo Jardim em 1993. A obra, que possui um espaço especial no coração do torcedor da agremiação, tem o samba-enredo assinado por Martinho da Vila. À época, a escola teve que desfilar debaixo de forte chuva e ficou em oitavo lugar. No entanto, a canção é considerada uma das mais bonitas de Martinho. Agora, o enredo está sob o olhar do carnavalesco Paulo Barros.

"Um dos motivos que fizeram a gente sacramentar o Gbalá é exatamente porque os problemas que motivaram Oswaldo Jardim a criar o enredo ainda são atuais e até mesmo piores. Vivemos em 2023, por exemplo, o ano mais quente da história do planeta Terra. Não só isso, como também a pobreza, a poluição dos rios e a caça desenfreada. Se a gente pegar os motivos que levaram o Oswaldo a criá-lo, basicamente são os mesmos de hoje", explica o pesquisador Vinícius Natal.