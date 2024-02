Últimas escolas ensaiaram

A Mangueira abriu o último dia de ensaios técnicos do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no último domingo. Uma chuva razoável chegou a cair pouco antes do treino começar, mas não foi o suficiente para abalar a garra dos mangueirenses. Já no esquenta, uma seleção de músicas de sucesso da carreira de Alcione, cantora homenageada no enredo, foi entoada pelo carro de som no setor 1, fazendo com que as primeiras arquibancadas cantassem junto.

A Unidos do Viradouro foi a segunda escola a pisar na Marquês de Sapucaí para realizar o seu ensaio técnico. A apresentação da vermelha e branca foi avassaladora do início ao fim e presenteou o público com um espetáculo completo, tanto sonoro, por conta do belíssimo samba conduzido por Wander Pires, acompanhado de uma bateria em estado de graça, quanto visual, já que a agremiação levou alguns elementos cênicos decorados e alas com vários detalhes para a avenida.

Coube a Imperatriz Leopoldinense fechar os ensaios técnicos como campeã do carnaval passado. A escola apresentou excelência e correção nos quesitos, um canto muito forte da comunidade, uma evolução fluída e cadenciada, mas, tudo isso, com uma dose de picardia, de emoção, de troca com o público, elementos que o carnavalesco Leandro Vieira prometeu trazer para a escola desde o ano passado e que é cada vez mais realidade na Rainha de Ramos. Apelidada pelo carnavalesco em suas redes como "ex-certinha" de Ramos para não rotular a Imperatriz como uma agremiação fria e de qualidades somente técnicas.