PG Soft: A melhor provedora de jogos de cassino da atualidade!

Você certamente já se deparou com anúncios de cassino online. É “bet isso, bet aquilo”, e claro, jogos de grande repercussão, como o jogo do tigre. Para que você possa entender melhor o sucesso desses jogos, vamos te apresentar a PG Soft, a desenvolvedora por trás dos melhores jogos de cassino da atualidade!

Mas quem é a PG Soft?

Antes de mais nada, você deve estar se perguntando quem é essa tal de PG Soft, certo? Pois bem, a PG Soft é uma provedora de jogos de cassino com escritórios em várias partes do mundo, responsável pelo jogo que é o fenômeno do momento, o Fortune Tiger.

Mas este não é o único slot pg soft: ela também é responsável por Fortune Ox, Fortune Rabbit e Fortune Mouse, todos baseados em animais e com incrível popularidade entre os jogadores brasileiros, líderes em buscas no Google.

História da PG Soft

A Pocket Games Soft foi lançada em 2015 com objetivo de produzir jogos de cassino de alta qualidade. A empresa tem sua sede em Valletta, Malta, uma região muito conhecida por abrigar empresas de cassinos físicos e cassinos online.

Atualmente a PG Soft conta com mais de 100 jogos de caça-níquel que possuem suporte para 23 línguas, incluindo o português do Brasil. Seus jogos também possuem suporte para 100 diferentes moedas, sendo o real brasileiro uma delas.

PG Soft: apenas jogos de bichinho?

É verdade que a Pocket Games Soft se tornou a número 1 do mercado com seus jogos Fortune Tiger e similares. Estes jogos atraem o público por serem fáceis de jogar, além das animações bem feitas e divertidas.

Mas devemos dizer que a PG Soft ainda tem muito mais a oferecer! São mais de 100 slots, com muitas temáticas diferenciadas e recursos especiais únicos. No Ganesha Gold e no Ganesha Fortune, por exemplo, você conhece um pouco mais da cultura indiana. O jogo Medusa, traz a clássica história da sacerdotisa amaldiçoada, em um slot com direito a um pequeno trailer animado. Já o Totem Wonders é um slot de cassino que usa os totens indígenas norte-americanos, com um show de cores e efeitos sonoros.

Se você quer saber tudo que a PG Soft tem a oferecer, além dos jogos clássicos, experimente alguns destes jogos:

Wild Bandito

Bikini Paradise

Mafia Mayhem

Gladiator’s Glory

Dragon Hatch

Dragon Tiger Luck

Hip Hop Panda

Tree of Fortune

Secrets of Cleopatra

Speed Winner

Jogos da PG Soft são confiáveis?

A PG Soft é uma líder no mercado internacional de cassinos, responsável pelos jogos de slot mais buscados no momento. Estes jogos pagam diariamente milhares de reais em prêmios para jogadores brasileiros, provando que a provedora é segura e confiável.

Dito isso, a PG Soft não é diretamente responsável por estas transações, ficando a cargo do cassino online e seus métodos de pagamento. Se você estiver jogando um jogo PG Soft em um cassino confiável, pode ter a certeza que receberá tudo que ganhar, sem dor de cabeça.

Também ressaltamos que os jogos da PG Soft estão disponíveis apenas para pessoas com 18+ anos. Aconselhamos que ao fazer apostas online, faça-o com responsabilidade.