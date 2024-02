Tubarão atirou e jogou granada, mas virou lambari

O miliciano Tauã de Oliveira Francisco, o Tubarão, foi morto em confronto com a Polícia Civil, ontem, em Nova Iguaçu. Mesmo cercado pelos agentes, o criminoso ainda tentou resistir, atacando os policiais jogando uma granada e atirando. Apontado como um dos rivais do grupo de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, o miliciano era o líder do bando que atua em Seropédica e outras partes da Baixada Fluminense.

"Nós cercamos a residência dele, demos comando para que ele se entregasse e, mesmo com a casa completamente cercada, ele decidiu resistir à ação: efetuou diversos disparos, jogou uma granada contra os policiais que, para se defenderem, efetuaram disparos. E o Tauã acabou sendo neutralizado. Ele tinha aquele local como porto seguro, mas o trabalho de inteligência conseguiu identificar o endereço sem que qualquer outro indivíduo do grupo tivesse ciência", disse o delegado Moysés Santana, titular da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos (DRF).

Após ser atingido, o criminoso foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. No entanto, não resistiu e morreu na unidade. As investigações apontam que, até dezembro de 2022, Tubarão integrava a milícia de Zinho. Em janeiro de 2023, os dois teriam se tornado inimigos. De acordo com a Civil, Tubarão era o homem que liderava o grupo criminoso que vem travando intensas guerras com a milícia de Zinho, que está preso desde dezembro.