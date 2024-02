Império quer voltar ao Especial

Muita vontade de voltar ao Grupo Especial. Esse é o sentimento que todo imperiano vai levar para a disputa do Carnaval na Série Ouro em 2024. As informações são do site Carnavalesco.

Após um rebaixamento considerado injusto por muitos torcedores e comentaristas, o Império Serrano quer mostrar toda sua potência, deixando claro que não deveria ter saído do Grupo Especial. Para isso, o carnavalesco Alex de Souza contará a história de cada orixá cultuado no candomblé, um enredo sempre muito representativo. Mas se enganam aqueles que pensam que este tema é batido.

O artista quer representar todas essas entidades de uma forma diferente a tudo o que já passou na avenida. Alex não irá focar na abordagem ritualística, mas sim na visão de que os orixás seriam guerreiros ou reis de determinados territórios. Além disso, trará um colorido bastante especial, apostando na combinação com a luz do dia, pois a escola deve desfilar ao raiar do dia.

Com alegorias imponentes, o Reizinho de Madureira dará uma demonstração de força. O Império Serrano será a última escola a desfilar no Sábado de Carnaval e levará para a avenida o enredo 'Ilu-Obá Oyó - A gira dos ancestrais', mostrando a importância de cada orixá na cultura trazida pelos africanos para o Brasil através da formação do candomblé.