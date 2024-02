S. Clemente aposta no destino

A São Clemente levará para a Marquês de Sapucaí o enredo 'Que grande destino reservaram pra você', do carnavalesco Bruno de Oliveira. A obra conta a história do baluarte Zé Katimba, um dos maiores compositores de samba-enredo do Carnaval carioca e um dos fundadores da Imperatriz Leopoldinense. Na Série Ouro pelo segundo ano seguido após desfilar por 11 anos no Grupo Especial, a escola sonha com o retorno à elite do Carnaval. As informações são do site Carnavalesco.

Para a busca pelo acesso, a aposta será na força de Zé Katimba somada à uma comunidade unida e feliz, como afirma o carnavalesco da Preta e Amarela. O enredo, segundo ele, planeja elencar as principais vivências da trajetória do homenageado, mas sem seguir uma ordem cronológica: "Arte através de arte".

"O Carnaval da São Clemente em 2024 vai cantar a vida do Zé Katimba. Não iremos priorizar a linearidade cronológica, pois estamos falando de arte através de arte. Vamos carnavalizar a história e os efeitos do potente baluarte do carnaval carioca. Teremos uma São Clemente feliz", disse Bruno.