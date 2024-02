Vários assaltos estão acontecendo na Rua Honório de Barros, no Flamengo. No último sábado, um motoqueiro armado, disfarçado de entregador, abordou um pedestre na frente de um prédio. Após levar os itens do homem, o bandido foi surpreendido por tiros vindos de um morador vizinho. Vários disparos foram feitos, mas ninguém ficou ferido. Carros que estavam estacionados foram atingidos. O bairro está largado.