Os sinais de trânsito em frente à Escola Olímpica Nelson Prudêncio, e mais à frente, próximo aos Monjolos, na Ilha do Governador, não estão funcionando. Como confiar crianças e adolescentes em atravessar, já que os motoristas não respeitam as leis de trânsito e não têm consciência em parar para as pessoas atravessarem? Não vai demorar muito para acontecer um acidente. É um desrespeito com os pedestres.