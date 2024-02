A Pedra do Sal é um lugar com o astral lá em cima pra quem gosta de curtir um bom samba, mas a insegurança está começando a afastar as pessoas. O número de assaltos aumentou muito e o policiamento não tem dado conta de tantos bandidos. Os marginais estão sempre portando facas e tem as mulheres e turistas como principais alvos. Algo precisa ser feito antes que a bandidagem tome conta do local.