Mulher de ator desaparecido posta novo desabafo: 'Sensação de desespero'

Jennyfer Vieira, mulher de Edson Caldas Barboza, ator da novela Gênesis, da TV Record, que está desaparecido desde o dia 2 de fevereiro, compartilhou um novo desabafo nas redes sociais sobre o sumiço de seu marido. No texto, ela cita como a família vem lidando com a situação.

"Ei, vem para casa. Estamos desesperados com a sua ausência! Se você soubesse como o nosso príncipe e a princesinha estão... Está doendo demais vê-los assim. Seu pai está tão para baixo, sua mãe está nervosa, mas tentando manter a calma", inicia ela.

"Poxa, Deus, tenha misericórdia dessa dor. Edson, que dor insuportável, que sensação de desespero. Eu nunca pensei em estar escrevendo nada disso para você. Amor, você é o alicerce da nossa família, sempre te disse isso. Então, vem para casa. Precisamos de você. Vem amor, pelo amor de Deus. Não me deixe assim sem notícias", completou.

Por fim, ela menciona que tem tentado contatar o ator repetidamente, entretanto todas as tentativas têm sido infrutíferas. "Você sabe que te ligo de 5 em 5 minutos, e te ligar e você não atender me deixa mais desesperada ainda. Os dias estão se passando e essa dor só vai aumentando. Senhor, tenha misericórdia", finaliza.

Anteriormente, Jennyffer havia feito outro apelo para encontrar o ator. "Venho mais uma vez pedir ajuda de todos que puderem compartilhar. Já fizemos tudo o que podíamos fazer", escreveu, pedindo para que quem tivesse notícias do paradeiro do ator, entrasse em contato.

Entenda o caso

O ator Edson Caldas Barboza, que participou do elenco de Gênesis, novela da Record, está desaparecido desde a última sexta, 2. A família de Edson reportou o desaparecimento à polícia do Rio de Janeiro.

A última informação obtida pelos familiares é que Edson teria entrado no carro de um desconhecido na frente de um bar na Zona Norte

O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Sem dar mais detalhes sobre o andamento do caso, eles informaram, em nota: "A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o caso. Diligências estão em andamento para localizá-lo".