cante o samba: 'Sou Lia de Itamaracá cirandando a vida na beira do mar'

Vim aqui me apresentar / Sou filha das águas mulher guerreira / A inspiração em do mar / Com as ondas na branca areia / A brisa sopra mais forte / Na cana e nos coqueirais / Lua prateia serena / Nos rios e manguezais / Pulsa minh'alma de artista / No folclore do meu chão / O tom e as cores da ilha / Vivem na minha canção

Cirandeiro ah, cirandeiro ê / rainha preta / a voz que tem poder / Cirandeiro ê, cirandeiro ah / entra na roda vamos cirandar

Reis e rainhas na lida ao sol / ganham a vida com próprio suor / Salve a Padroeira, as festas, a pesca e a paixão / Tempero e sabor mainha deixou / Herança pro meu dia a dia / A minha folia o povo abraçou / Com amor…nesse clima de alegria / E no carnaval sou estrela / Meu colorido é axé / No Império da Tijuca / Minha emoção faz tremer a avenida / Sou negritude, música e a cirandeira tão querida

Salve as Iabás / Ora ie ie ô / Saluba Nana / Odociabá / Sou a ciranda / Tenho a melodia / E moro na Ilha de Itamaracá / Povo do samba / Eu me chamo Lia / Trago a poesia desse lugar…