cante o samba: 'Ilê Aiyê, 50 anos de luta e de resistência'

O brilho do luar africano / Ilumina a brancura da paz / Na sagrada Bahia / Nação herdeira dos ancestrais / Negritude, joia do saber / Na visão do bem querer, a liberdade / Por igualdade contra o ato vil / Nasce o primeiro bloco afro do Brasil / O mais belo dos belos, tem o seu valor / No Carnaval de Salvador

Ajeita o 'black', o rastafari, as tranças vão bailar / E veste a bata colorida pra lutar / Senzala de barro preto, carregada de axé / Firma o ponto pros voduns… a fé

Desce a ladeira do curuzu / Abençoada por mãe Hilda Jitolú / Entoa o canto sideral / São cinquenta anos de legado cultural / Ê Deusa do ébano, é noite de beleza negra / No Rio de Janeiro ressoa o tambor / Pro orgulho de Vovô / Que bloco é esse? Lindo de se ver / Não me pegue não, deixe eu curtir o Ilê

Canta Parque Acari, meu maior tesouro / Cintilar teu pavilhão, é ouro / Vem no toque do ijexá, hoje vai ter xirê / Para homenagear o bloco Ilê Aiyê