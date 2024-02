Com o enredo 'Chão de Devoção - Orgulho Ancestral', a Estácio de Sá, quinta a desfilar hoje, vai exaltar o povo negro brasileiro e a ancestralidade vinda de África através das figuras de Vovó Cambinda e Maria Conga. O carnavalesco Marcus Paulo ressalta que o povo negro, no seu enredo, será retratado pela sua potência e não em situação de subserviência ou escravidão.

"Não reforçaremos as imagens colonialistas do negro subserviente, do negro chicoteado, do negro amordaçado, maltratado, acorrentado", promete o carnavalesco da Estácio, Marcus Paulo.