'Debret pintou, camelô gritou: 'compre 2, leve 3!' Tudo para agradar o freguês'

Debret debruçado na janela / Viu a preta de benguela / Ensaiando o pregão / E veio pelo mar trazendo tinta / Pra João gritar da quinta / Vai cumprir sua missão / Nos traços o trabalhador de ganho ôôô / E a negra mina quituteira / Na esquina da oferta e do barganho / Bailava o pincel que deu bandeira / Mercador evoluiu / Foi ao cais do Guajará / Num modelo de Brasil / Pra vender e pra comprar / Pôs barraca, fez a feira / O patrão pirou de vez / Da Pavuna a Madureira / Pague dois e leve três

Ambulante tudo tem / No trem que sai da Central / No vai e em da Uruguaiana / Tem pirata e original / Eu fui pro informal / Por falta de oportunidade / A margem da sociedade / Mas se deixar eu me vender / Na luta desigual / Mostro minha qualidade / Palestro na universidade / Viro dono de TV

Você não vai comprar a minha a minha alegria! / Eu não dou colher de chá, / Nessa mercadoria / Misturei cinco sementes, Aguardente e colorau / A receita da Inocentes pra ganhar o carnaval