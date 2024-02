A Inocentes de Belford Roxo vai unir passado e presente com o enredo 'Debret pintou, camelô gritou: 'compre 2 leve 3!'. Tudo para agradar o freguês". A "Caçulinha da Baixada" apresentará, no início do quarto desfile da noite, um Carnaval mais clássico, que remontará aos tempos em que o pintor francês Jean-Baptiste Debret retratou o Rio de Janeiro e seu comércio ambulante.

"Será um desfile alegre, colorido, divertido, informativo, mostrando a importância do comércio ambulante em nosso país", conta o carnavalesco Cristiano Bara.