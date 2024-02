Terceira escola a desfilar na noite de hoje, a Acadêmicos de Vigário Geral vai promover um São João no Carnaval com o enredo 'Maracanaú: Bem-vindos ao Maior São João do Planeta'. O desfile vai reverenciar a cidade pernambucana, contar sua história e exaltar sua cultura.

"Nós descobrimos que lá é a cidade da bebida, da cajuína. Nós descobrimos que é uma cidade que tem um potencial enorme industrial. Nós temos o maior arraiar em tempo, que dura quarenta dias o arraiar de lá", contou, animado, o carnavalesco Alexandre Costa.