Quero fazer uma reclamação sobre a lixeira que se formou na esquina entre a Travessa do Triunfo e a Travessa Severino, na altura do número 375, em Sepetiba. Já entramos em contato com a Comlurb, que mesmo assim ainda não veio realizar a limpeza no local, que tem sofrido bastante com o descarte irregular de resíduos. Não devíamos ter que implorar por serviços básicos.