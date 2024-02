A barca que fez o trajeto de Cocotá para a Praça XV, no dia 24 de janeiro, de nome Gávea I, no horário das sete da manhã, estava com o segundo andar cheio de água. Na maioria das vezes, as embarcações têm circulado em péssimo estado, com bancos quebrados. Parece não haver manutenção há anos. Os passageiros pagam caro e deveriam receber um serviço digno.