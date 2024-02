Os moradores da Rua André Cavalcante, na Lapa, não aguentam mais as festas barulhentas que acontecem no Sindicato dos Comerciantes. O som sempre fica altíssimo, impossibilitando as pessoas de conseguirem dormir, descansar e, em algumas ocasiões, é tão alto que as janelas ficam tremendo. Todo mundo gosta de comemorar a vida e se divertir, mas o respeito começa onde o do outro termina.