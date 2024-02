cante: 'Tendendém - O Axé do Epô Pupá!'

Epô Pupá! / Derrama no candeal / O axé do bambuzal / Afefé de Eruexim / Igi Opê - A faísca do Ayê, / Dá caminho no padê / Revelado nos Ikins! / Negrume: Ajeré de mandingueiro / O suor do moendeiro / A bravura do pilão / É Lume ... Alforria besuntada, / Na Bahia carregada / De tempero e louvação!

Ê capoeira, ê meu ogum!

Sou o ponto dobrado no rum,

Berimbau e agogô.

Saravá tia baiana

Do tabuleiro de acarajé!

Vento que entornou

A palma de guiné…

Yá é quituteira em São Joaquim da Feira,

Faz ganho do atiço.

Do vento do Pelô à Praça da Matriz,

Aavora do feitiço!

Oferenda ao meu santo,

Samba que desata o nó…

Tira o fardo do quebranto

E demanda no ebó!

Caruru, sarapatel…

Omolocum pra ter o mel!

Amalá ao justiceiro…

Preto quando enfrenta a dor,

Fere o coro do tambor,

Pisa forte no terreiro!

Exu obá… laroyê!

É a ponte sem quizila

Na mandinga do dendê!