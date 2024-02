A Unidos da Ponte promete encerrar a primeira noite de desfile com um clima quente e animado, fazendo jus ao enredo 'Tendendém - O axé do epô pupá'. A escola vai contar a história do dendê desde África até o Brasil. "O público pode esperar um desfile criativo com materiais que causarão impacto", antecipa o carnavalesco Renato Esteves.