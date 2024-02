Filmes indicados para o Oscar têm pré-estreia durante o carnaval

O longa-metragem, um dos dez indicados na categoria melhor filme do Oscar 2024, terá sessões de pré-estreia ao longo do carnaval, em cinemas como Espaço Itaú e Reserva Cultural.

No filme do diretor Jonathan Glazer, o comandante de Auschwitz Rudolf Hess e a esposa Hedwig se esforçam para construir a vida dos sonhos para sua família em uma casa ao lado do campo de concentração. A estreia nos cinemas está prevista para a próxima semana, no dia 15 de fevereiro.

Outro indicado para o Oscar, na categoria animação, O Menino e a Garça, de Hayao Miyazaki, também terá sessões nos próximos dias, no Espaço Unibanco, no Kinoplex e em salas da rede Cinemark. O filme estreia no Brasil no dia 22 de fevereiro.

Estreias da semana

A Cor Púrpura

Principal estreia da semana, o filme adapta para a linguagem de musical a história do livro de Alice Walker que já havia servido de base para o filme de Steven Spielberg com Whoopy Goldberg e Oprah Winfrey. Ambientada no sul escravista norte-americano, a história gira em torno de uma mulher que encontra forças para lutar contra o preconceito e a violência. A direção é de Blitz Bazawule. No elenco, está a atriz Danielle Brooks, que foi indicada para o Oscar 2024 na categoria melhor atriz coadjuvante pela interpretação de Sofia no longa.

Todo Mundo Ama Jeanne

Dirigido por Céline Devaux, o filme conta a história de Jeanne. Com enormes dívidas, e problemas sérios de autoestima, ela vai a Lisboa para vender o apartamento da mãe, falecida um ano antes. No aeroporto, ela encontra Jean, um antigo colega de escola (de quem não tem qualquer memória).

A Viagem de Ernesto e Celestine

Ernesto e Celestine retornam ao país de Ernesto para consertar seu violino quebrado. É uma terra diferente, exótica, lar dos melhores músicos do planeta - e a música enche constantemente o ar de alegria. Daí a surpresa dos dois ao chegar lá e descobrir que todas as formas de música foram banidas. Direção de Julien Cheng e Jean-Christophe Roger.

Moneyboys

Fei trabalha como traficante para sustentar sua família, mas quando percebe que eles estão dispostos a aceitar seu dinheiro, mas não seu estilo de vida, a relação entre eles sofre abalos. É quando aparece o teimoso Long e Xiaolai, o amor de sua juventude. O filme é dirigido por C.B. Yi.

Baghead - A Bruxa dos Mortos

Após a morte do pai, Iris herda um bar que, sem que ela soubesse, abriga uma entidade capaz de incorporar os mortos. Tentada a explorar os poderes da criatura e ajudar pessoas desesperadas em troca de dinheiro, ela precisa, ao lado da mãe, lutar para manter o controle sobre Baghead e descobrir como destruí-la antes que ela as destrua.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.