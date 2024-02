Museu do Ipiranga terá entrada gratuita na segunda de carnaval; veja como conseguir ingresso

Quer fugir ou, ao menos, equilibrar a ida a blocos de carnaval em São Paulo com outros passeios, mais tranquilos? O Museu do Ipiranga oferecerá ingressos gratuitos para quem quiser visitá-lo na segunda-feira, 12, de carnaval e conhecer um pouco mais sobre a História do Brasil.

Os ingressos serão disponibilizados apenas no dia 12, presencialmente, a cada 30 minutos, para entrada na hora cheia seguinte. Por exemplo: o acesso às 14h terá ingressos liberados somente às 13h e 13h30.

A distribuição será feita a partir das 10h, sem agendamento, conforme disponibilidade. Por isso, a recomendação é que as pessoas cheguem cedo ao parque (os portões abrem às 5h).

"Estamos com longas esperas para retirada dos ingressos nos dias gratuitos. Para conforto dos visitantes, recomendamos itens de proteção contra raios solares (protetores, chapéus, guarda sóis etc.)", informa a organização do parque.

Fora o carnaval, o acesso ao Museu do Ipiranga também é gratuito às quartas-feiras e no primeiro domingo do mês, mas nesta quarta, 14, ele estará fechado.

O horário de funcionamento é das 10h às 17h, com última entrada de visitantes às 16h. Em dias pagos, a bilheteria começa a funcionar às 9h, com entrada no museu a partir das 10h.

Como visitar, pagando, nos outros dias de carnaval?

O museu estará aberto nos dias 10, 11, 12 e 13 do carnaval, mas os ingressos agendados pelo site já estão esgotados. Será possível comprar diretamente na bilheteria, na data da visita, mas a oferta é sujeita a disponibilidade e pode esgotar rapidamente, por isso a recomendação é chegar cedo.

"Devido a circulação de blocos, o acesso ao Jardim Francês e ao Museu localizado na rua dos Patriotas estará interditado nos dias 10 e 13/2. Os acessos da Av. Nazaré, R. Xavier de Almeida e R. Padre Marchetti estarão abertos como de costume, entre 5h e 20h", avisa a organização, no site.

Para quem já tem ingresso agendado, a tolerância para entrada é de 15 minutos e é necessário retirar o ingresso presencialmente na bilheteria para poder realizar a visita. Não é possível alterar a data do ingresso, mas há opção de cancelamentos e reembolsos.

O museu do Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, número 100.