Homem fica ferido após acidente em tirolesa

Um homem ficou ferido ao cair de tirolesa durante curso de brigadista no Setor Comercial Sul, em Brasília. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi socorrida consciente e encaminhada ao Hospital de Base, onde deu entrada com um corte no supercílio e dores no braço e costelas do lado esquerdo do corpo. Nas redes sociais, um amigo informou que ele já recebeu alta e se recupera em casa. As informações são do Portal G1.



Registrado por outros alunos, o acidente aconteceu no dia 27 de janeiro, mas o vídeo só foi divulgado nessa semana e acabou ganhando repercussão na web. Os primeiros socorros foram prestados pelos próprios brigadistas. De acordo com a coordenação do curso Oficial Alpha-Resgate, será fornecido todo suporte necessário para a recuperação da vítima. A escola informou que o cabo da tirolesa tinha capacidade para aguentar até uma tonelada e ainda não há explicação para o rompimento.

Tirolesa pra brigadista



DEU RUIMMMMM pic.twitter.com/F1BEvIVYYZ — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) February 9, 2024