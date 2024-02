A Em Cima da Hora, que terá Davina (foto) como rainha de bateria, levará pra Sapucaí a luta contra a precarização do trabalho, a importância da classe operária e toda a questão do trabalhismo no Brasil com o enredo "A Nossa Luta Continua!". Os carnavalescos Rodrigo Almeida e Ricardo Hessez, da segunda escola a desfilar, prometem uma apresentação imponente. "Será um desfile impactante, com alegorias e fantasias de alta qualidade", garantiu Rodrigo.