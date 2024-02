CANTE: '4 de Dezembro'

Brilhou do grande raio um clarão / E o bambuzal em profusão / Iniciou o seu balançar / A lei está em cada fundamento / Da borboleta solta ao vento / Ao velho culta de babá / Fogo e magia da Terra / Espada e defesa na Guerra / Chama que acende o amor / Como serão os seus filhos / Que nunca perdem o brilho / Nem seu jeito sedutor

Xangô, Exu, Ogum, Oxaguiã ÔÔ / No barravento o seu axé / E o bicho mais feroz que se abriu em flor / É Yansã! É Igbalé

No mar é um coral, a fé dos ancestrais / O forte vendaval que aportou no cais / Do canto da Beata até o altar da Santa / Um banho de água de cheiro / Em 4 de dezembro me visto de vermelho / Na baixa do sapateiro / Eparrey que bela Oyá, Santa Bárbara chegou / E a coruja vem cantar em seu louvor / Santa Bárbara chegou, Eparrey que bela Oyá / Em seu louvor a coruja canta!

Ventania tempestade / O poder do Orixá / Olha matamba eh! Olha a matamba! / Roda a saia em liberdade / O Sereno é meu gongá / Oyá no samba eh! Oyá no samba!