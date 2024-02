Primeira escola da noite, a Sereno de Campo Grande, da rainha de bateria Katarina Harmony (foto) volta à Sapucaí depois de uma década e vai desfilar com o enredo "4 de Dezembro", que aborda a relação de Oyá e Santa Bárbara. O carnavalesco Thiago Avis fala que o que mais te interessou foi as experiências, as trocas e a cultura que viu. "Eu tive a oportunidade de estar na Bahia e agora em dezembro para o festejo de Santa Bárbara. fiquei encantado e muito emocionado com o que eu vi lá", revelou.