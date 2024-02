CANTE: 'a nossa luta continua'

Lá do morro vi o sol em primavera / Onde o trem vence quimeras / Trabalha, realidade / Labuta que aprendi desde menino / Ao descer a Zeferino e ir pro Centro da Cidade / Perdi meu coração nas engrenagens / E no fim dessa viagem baldeada de ilusão / Marquei o ponto, mas rasguei minha carteira / Brava gente brasileira é tempo de revolução

A voz de um país, o povo na rua / Nossa luta continua, fazendo escola / Reflete Paris: o vermelho da flor / Dignidade não é esmola

Da terra escaldante as capitais / Pau-de-arara nunca mais / Eis o sonho retirante / E lá na seca, o candango construiu / O coração do Brasil / Pra pulsar bem mais distante / Da força que enfrenta os canhões / Greve é ato de bravura / Movimento sindical pra dobrar a ditadura / Vem cantar meu carnaval, manifesto de coragem / Imagem da mãe que carrega no braço seu filho / Carrega também uma caixa na mão / Pra proclamar libertação

Não é mole não, não é mole não / Desfilar a fantasia, ver brilhar meu barracão

Eu sou a pluma que o tempo não desfaz / Força nenhuma há de conter meus carnavais / E quando acendo a alegoria o povo chora / Arquiteto da folia, sou Em Cima da Hora