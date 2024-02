cante: 'Nise - Reimaginação da Loucura'

Me julgas por quê? / Se eu tenho o poder de sonhar / Nas telas, pincel: viajar / Por um mundo que é só meu / Perdido no caos / Dispenso a razão / Da grade que aprisiona a criação / O afeto venceu o medo e a dor / Livre do aperto do opressor / Cadeados abertos, muros ao chão / Ninguém supera / A força da imaginação

No templo da arte / Mandalas em cores / A tela é a janela pro infinito / No meu universo tão singular / Vejo o mundo mais bonito

A pintura ganha vida / Na ilusão dessa avenida / Se torna real / Ouço a batucada ensandecida / Na loucura suburbana, é carnaval / Sonho meu a inclusão / Sonho meu brilhar nesse chão / O Rei Momo avisou / Que o meu Arranco é todo amor

Não é delírio não, é felicidade / Nise, a saudade te fez regressar / Reimaginando a insanidade / Loucura é não saber amar