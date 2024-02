Terceira escola a desfilar hoje pela Série Ouro e olhando novamente para a história do seu bairro, o Arranco do Engenho de Dentro traz para a Sapucaí o enredo "Nise - a reimaginação da loucura", de autoria do carnavalesco Nícolas Gonçalves. O artista assina seu primeiro carnaval contando a luta, o legado, e as inspirações deixadas por Nise da Silveira não só para a medicina, mas para o espaço que hoje leva seu nome e o próprio bairro do Engenho de Dentro. "A ideia do o enredo veio, em primeiro lugar, dessa identidade que está sendo formada desde a volta do Arranco para a Sapucaí, olhando para o seu próprio lugar de origem", declarou o carnavalesco.